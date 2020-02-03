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Espreso.tvОбществоРада перешла на электронный документооборот

Рада перешла на электронный документооборот


фото: rada.gov.ua
На этой неделе парламентарии переходят на электронную форму работы, однако еще полгода им разрешено использовать бумажный документооборот

Об этом сообщает "Новинарня".

"С этой недели мы осуществляем переход на электронную форму своей деятельности. И эти полгода мы будем действовать параллельно: электронно и бумажно, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритм процессов и предложить совершенно новое качество деятельности, прежде всего для депутатского корпуса ", сказал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук .

Ранее депутаты внесли изменения в свой регламент, которые позволят перейти на электронную форму работы.

В общем Верховная Рада закупил 528 планшетов для народных депутатов (при том что в Верховной Раде максимально может быть 450 депутатов) стоимость одного составляет более 26 тыс. грн.

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