"Рада должна быть другой": Разумков призвал нардепов "оставаться людьми"

3 февраля, 2020, 11:53

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов "оставаться людьми" и относиться к своим должностям как к ответственности, а не как к привилегии

Об этом Разумков заявил во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Мы все много об этом говорили во время избирательной кампании, но некоторые из нас забыли об этом, когда стали народными депутатами: оставаться людьми. Значок, мандат, должность народного депутата - это не привилегии, это ответственность", - сказал Разумков.

Голова Верховной Рады также призвал, чтобы Верховная Рада была "другой, а не такой, о которой сегодня многое говорят в соцсетях".

"Давайте все-таки будем придерживаться того, что мы обещали людям: что Верховная Рада ІХ созыва все-таки будет другой, несмотря кто по каким спискам, по мажоритарке прошел в нее, она должна быть другой, а не такой, о которой сегодня много что говорят в соцсетях, в СМИ. Поэтому еще раз обращаюсь, коллеги: будьте людьми. Чтобы вам не было стыдно смотреть людям в глаза ни во время каденции, ни после того, как она закончится. Жизнь будет продолжаться и продолжится сегодня. Я очень надеюсь , что вы услышите меня, иначе в следующий раз вы услышите людей ", - добавил Разумков.

Кроме того, голова Верховной Рады порекомендовал нардепам чаще общаться с людьми, слышать об их проблемах и, по возможности, помогать их решать.