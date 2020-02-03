Правительство внесло в Раду закон о частичной приватизации Нафтогаза, Укрпочты и Укрзализныци
3 февраля, 2020, 14:22
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации"
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента .
Проект был зарегистрирован в понедельник, 3 февраля. Сейчас текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.
- Напомним, ранее правительство отказалось от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома". Об этом свидетельствует пояснительная записка к законопроекту, который правительство утвердило в ходе своего заседания.
- Законопроект предлагает утвердить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. В список войдут 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть менее 50% + 1 акция. Также приватизации не подлежат 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав составляют 100%.
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