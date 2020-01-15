Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые невозможно будет приватизировать
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Олесия Гончарука в Телеграмме.
На заседании правительства министры согласовали соответствующий проект закона, теперь его должен рассмотреть и одобрить Верховная Рада.
Согласно сообщению, приватизации не подлежат предприятия, которые:
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обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;
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являются естественными монополиями;
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имеют критически важное значение для общества.
"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - добавил Гончарук.
Согласно перечню , не допускается приватизация более 50% + 1 акций 22 госпредприятий. В частности, среди них есть такие, которые обеспечивают национальную энергетическую независимость, например, НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Магистральные газопроводы Украины", ПАО "Укрнафта", АО "Укртранснафта", АО "ГАО" Черноморнефтегаз ".
Зато в перечне из 138 компаний, которые полностью запретили приватизировать включили: "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Радиоприбор", "Спецоборонмаш", "Антонов", "Житомирский бронетанковый завод" и ряд других компаний.
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