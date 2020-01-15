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Espreso.tvОбществоПравительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые невозможно будет приватизировать

Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые невозможно будет приватизировать

Кабинет Министров Украины одобрил перечень предприятий в полной или частичной государственной собственности, которые нельзя будет приватизировать

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Олесия Гончарука в Телеграмме.

На заседании правительства министры согласовали соответствующий проект закона, теперь его должен рассмотреть и одобрить Верховная Рада.

Согласно сообщению, приватизации не подлежат предприятия, которые:

  • обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

  • являются естественными монополиями;

  • имеют критически важное значение для общества.

"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - добавил Гончарук.

Согласно перечню , не допускается приватизация более 50% + 1 акций 22 госпредприятий. В частности, среди них есть такие, которые обеспечивают национальную энергетическую независимость, например, НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Магистральные газопроводы Украины", ПАО "Укрнафта", АО "Укртранснафта", АО "ГАО" Черноморнефтегаз ".

Зато в перечне из 138 компаний, которые полностью запретили приватизировать включили: "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Радиоприбор", "Спецоборонмаш", "Антонов", "Житомирский бронетанковый завод" и ряд других компаний.

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