Посол Великобритании в РФ отказался назвать страну пребывания Скрипалей

3 февраля, 2020, 16:32

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живые

Об этом сообщает Коммерсант.

В то же время она отказалась назвать страну, в которой они находятся.

"Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", - сказала Броннерт.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Им удалось выжить.

Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипаля и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

Напомним, 19 января во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель британского правительства Борис Джонсон призвал Россию отказаться от дестабилизирующих действий.