Посол Великобритании в РФ отказался назвать страну пребывания Скрипалей
Об этом сообщает Коммерсант.
В то же время она отказалась назвать страну, в которой они находятся.
"Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", - сказала Броннерт.
4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Им удалось выжить.
Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипаля и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин).
Напомним, 19 января во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель британского правительства Борис Джонсон призвал Россию отказаться от дестабилизирующих действий.
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