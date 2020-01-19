Джонсон - Путину: Россия должна отказаться от "дестабилизирующих действий"
19 января, 2020, 21:15
Премьер Великобритании Борис Джонсон на встрече в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Москва не откажется от "дестабилизирующих действий"
Об этом со ссылкой на пресс-службу британского правительства передает Еспресо.TV .
"Премьер-министр заявил, что не будет нормализации двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не откажется от дестабилизирующих действий, угрожающих Великобритании и ее союзникам, а также - безопасности наших граждан и нашей коллективной безопасности", - отмечают в воскресенье, 19 января 2020 года, на Даунинг-стрит.
Джонсон также подчеркнул, что нельзя допустить повторения инцидентов, подобных тому, который произошел в Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти