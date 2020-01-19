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Espreso.tvМирДжонсон - Путину: Россия должна отказаться от "дестабилизирующих действий"

Джонсон - Путину: Россия должна отказаться от "дестабилизирующих действий"


фото: Reuters
Премьер Великобритании Борис Джонсон на встрече в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Москва не откажется от "дестабилизирующих действий"

Об этом со ссылкой на пресс-службу британского правительства передает Еспресо.TV .

"Премьер-министр заявил, что не будет нормализации двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не откажется от дестабилизирующих действий, угрожающих Великобритании и ее союзникам, а также - безопасности наших граждан и нашей коллективной безопасности", - отмечают в воскресенье, 19 января 2020 года, на Даунинг-стрит.

Джонсон также подчеркнул, что нельзя допустить повторения инцидентов, подобных тому, который произошел в Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

 

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