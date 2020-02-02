2 февраля на фронте: ранены трое украинских военных

2 февраля, 2020, 18:24

2 февраля на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, были ранены три украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела наших позиций: два раза вблизи Песков - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Васильевкой - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Семь вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": четыре раза в районе населенного пункта Луганское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Крымского - из 82-мм миномета - 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.