2 февраля на фронте: ранены трое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела наших позиций: два раза вблизи Песков - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Васильевкой - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
Семь вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": четыре раза в районе населенного пункта Луганское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Крымского - из 82-мм миномета - 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.
Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.
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