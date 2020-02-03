Офис Зеленского неправильно написал имя Эрдогана

3 февраля, 2020, 17:50

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского написали имя президента Турции Реджепа Эрдогана в двух различных вариантах

Соответствующие неточности содержались в Telegram-канале пресс-службы Офиса президента, сообщает Прямой.

Во время освещения официального визита президента Турции в Украину его имя написали в двух различных вариантах. В результате в двух публикациях турецкий лидер назван по-разному.

Сначала имя действующего президента Турции было написано как "Реджеп ТАЙЇП Ердоган".

Но в следующей публикации прессслужбы Офиса президента его подписали "Реджеп ТАЇП Ердоган".

На данный момент, публикация с неправильным именем исправлена.