 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОфис Зеленского неправильно написал имя Эрдогана

Офис Зеленского неправильно написал имя Эрдогана


фото: president.gov.ua
В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского написали имя президента Турции Реджепа Эрдогана в двух различных вариантах

Соответствующие неточности содержались в Telegram-канале пресс-службы Офиса президента, сообщает Прямой.

Во время освещения официального визита президента Турции в Украину его имя написали в двух различных вариантах. В результате в двух публикациях турецкий лидер назван по-разному.

Сначала имя действующего президента Турции было написано как "Реджеп ТАЙЇП Ердоган".

Но в следующей публикации прессслужбы Офиса президента его подписали "Реджеп ТАЇП Ердоган".

На данный момент, публикация с неправильным именем исправлена.

null

  • Зеленский заявил о расширении сотрудничества с Турцией в военно-промышленной сфере.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать