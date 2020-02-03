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Espreso.tvОбществоНа Львовщине пограничник сбил насмерть человека

На Львовщине пограничник сбил насмерть человека


фото: ДБР
ГБР расследует смертельный наезд на пешехода пограничником в с. Угринов Сокольского района на Львовщине 2 февраля
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"По предварительной информации, 2 февраля 2020 года примерно в 00.00 часов в с. Угринов Сокальского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле" Volkswagen Transporter "в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте ", - говорится в сообщении.

В пресс-сужбе ГБР рассказали, что следователи конфисковали авто в процессе расследования.

"Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего", - добавили в бюро.

В ГБР добавили, что за убийство пограничнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

 
  • Напомним, 1 февраля следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, задержали инспектора пограничной службы во время предоставление неправомерной выгоды руководителю (ч 3. ст. 369 Уголовного кодекса Украины)
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