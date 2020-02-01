Пограничник хотел за 20 тыс. грн откупиться от перевода из Львова. Виновник задержан

1 февраля, 2020, 14:52

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, задержали инспектора пограничной службы во время предоставления неправомерной выгоды руководителю (ч 3. ст. 369 Уголовного кодекса Украины)

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Еспресо.TV.

По предварительной информации, инспектор пограничной службы предоставил 20 тыс. грн неправомерной выгоды своему командиру за то, чтобы руководитель не переводил его на службу в другое место дислокации.

Во время передачи неправомерной выгоды пограничника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.