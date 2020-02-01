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Espreso.tvОбществоПограничник хотел за 20 тыс. грн откупиться от перевода из Львова. Виновник задержан

Пограничник хотел за 20 тыс. грн откупиться от перевода из Львова. Виновник задержан

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, задержали инспектора пограничной службы во время предоставления неправомерной выгоды руководителю (ч 3. ст. 369 Уголовного кодекса Украины)

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Еспресо.TV.

По предварительной информации, инспектор пограничной службы предоставил 20 тыс. грн неправомерной выгоды своему командиру за то, чтобы руководитель не переводил его на службу в другое место дислокации.

Во время передачи неправомерной выгоды пограничника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

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