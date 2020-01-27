Как минимум один подозреваемый по делу МН17 хочет принять участие в суде в Гааге

27 января, 2020, 17:22

Окружной суд Гааги подтверждает, что по меньшей мере один из подозреваемых по делу рейса МН17 изъявил желание присоединиться к судебному процессу и хочет быть представлен в суде

Об этом Укринформу в Гааге сообщила пресс-служба суда.

"Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландской защитой", - говорится в сообщении.

В суде сказали, что не разглашают, кто именно изъявил желание присоединиться к судебному процессу по делу MH17.

Как отметили в суде, это обычная практика, когда до начала публичных слушаний не разглашают, кто будет участвовать в процессе, какие подаются материалы и ходатайства.