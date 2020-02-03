Катастрофа самолета МАУ: Украина ожидает полного расследования со стороны Ирана, - СНБО
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он добавил, что Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".
- Напомним, что Иран прекратил предоставлять Украине данные об авиакатастрофе .
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