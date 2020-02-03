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Espreso.tvОбществоЦена на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев

Цена на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев

За последние 13 месяцев цена на нефть Brent упала до минимума

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов опускалась на 3,4%, до $ 54,7 за баррель. Фьючерс на нефть BRENT на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 2,1% - до $ 50,5 за баррель.

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