Цена на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев
3 февраля, 2020, 21:55
За последние 13 месяцев цена на нефть Brent упала до минимума
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов опускалась на 3,4%, до $ 54,7 за баррель. Фьючерс на нефть BRENT на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 2,1% - до $ 50,5 за баррель.
- Рейтинговое агентство Fitch предполагает падение цен на нефть ниже $ 50 в случае долгой эпидемии коронавируса.
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