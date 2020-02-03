Цена на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев

3 февраля, 2020, 21:55

За последние 13 месяцев цена на нефть Brent упала до минимума

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов опускалась на 3,4%, до $ 54,7 за баррель. Фьючерс на нефть BRENT на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 2,1% - до $ 50,5 за баррель.