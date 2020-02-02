Зеленский боится манипуляций Ирана с "черными ящиками" с самолета МАУ

2 февраля, 2020, 20:39

Об этом Зеленский заявил в интервью ТСН.Тиждень.

По словам Зеленского, украинские специалисты могут улететь в Иран уже 3 февраля.

"Они приглашают уже в понедельник лететь к ним в Иран. Откровенно говоря, мы этого очень боимся, потому что могут пригласить наших специалистов в их лаборатории, но уже тогда нам наши специалисты сказали, что технически они не готовы к правильной, правдивой расшифровке. Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол, давайте здесь, на месте расшифруем, а потом скажут: зачем вам теперь "черные ящики", - сказал Зеленский.

В то же время, президент заявил, что Украина продолжает желать получить "черные ящики" для расшифровки.

"Нет, мы хотим взять эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны, и он сказал:" Если мы не сможем их расшифровать, мы их вам отдадим". Я сказал:" Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем допущены к любым предметам, к любым доказательств и сможем взять "черные ящики", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что в случае, если украинские специалисты полетят в Иран, они должны иметь мандат, что при неполной расшифровке на месте могут забрать "черные ящики".