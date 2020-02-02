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Espreso.tvКриминалЗастреленный в центре Киева мужчина был пластическим хирургом, - Нацполиция

Застреленный в центре Киева мужчина был пластическим хирургом, - Нацполиция

Заместитель начальника киевской милиции Герман Приступа заявил, что застреленный 2 февраля в центре Киева мужчина был пластическим хирургом

Вартови.Еспресо сообщают, что на месте убийства в Киеве, на улице Саксаганского, находится заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль и заместитель начальника киевской милиции Герман Приступа.

Приступа в комментарии hromadske уточнил, что мужчина 1977 г.р., которого застрелили, снимал квартиру по этому адресу, он - пластический хирург.

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