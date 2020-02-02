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Espreso.tvКриминалВ центре Киева неизвестный застрелил мужчину

В центре Киева неизвестный застрелил мужчину

В Шевченковском районе столицы на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Шевченковском районе на улице Саксаганского произошло ЧП - застрелили мужчину. По словам свидетелей, к прохожему подбежал неизвестный, совершил несколько выстрелов, забрал у него пакет и скрылся в неизвестном направлении. Мужчина от полученных ранений скончался на месте.

К месту происшествия прибыли несколько патрулей полиции, следственно-оперативная группа, медики скорой. Сейчас правоохранители проводят обход территории и опрос возможных свидетелей.

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