В Германии у двух эвакуированных из Китая людей обнаружили коронавирус

2 февраля, 2020, 15:35

В Германии у двух эвакуированных самолетом из китайского города Ухань людей обнаружили коронавирус

Об этом сообщает DW.

У двух человек, эвакуированных в Германию из китайского города Ухань, обнаружено заражение коронавирусом. Об этом 2 февраля, объявили власти города Гермерсхайм, куда были доставлены эвакуированные после прибытия в Германию. Зараженные доставлены в больницу во Франкфурте-на-Майне. О том, появились ли у них уже симптомы заболевания, пока неизвестно.

Вечером 1 февраля в Франкфурт-на-Майне прилетел немецкий военный самолет с 124 пассажирами, эвакуированными из Уханя. Сразу по прибытии все они прошли медицинскую проверку, после которой 11 человек остались в одной из клиник. В одном случае возникли подозрения на коронавирус, остальные 10 человек были госпитализированы по другим причинам.

В результате в Гермерсхайм были привезены и размещены в казармах бундесвера 113 человек. У двух из них теперь и выявлен коронавирус. Остальные 111 остаются под карантином. Они разделены по группам и размещены на трех этажах. Изначально планировалось, что карантин продлится две недели и после каждого выявленного случая заражения будет продлен еще на полмесяца.

В числе эвакуированных 100 граждан Германии, 22 - Китая, один гражданин США и один - Румынии. Среди них 21 ребенок. Все они возвратились добровольно по инициативе немецкого МИД.