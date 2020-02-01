Россия отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая гражданами Германии

1 февраля, 2020, 22:22

Россия отказала в посадке самолету с эвакуированными из-за вспышки коронавируса в китайском Ухане гражданами Германии и других стран

Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает DW .

Она пояснила, что Россия сослалась на "недостаток ресурсов" в своих аэропортах. Минобороны и МИД Германии намерено в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя в Франкфурт-на-Майне 1 февраля. Сначала он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны Германии, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку в 13:40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен.

По прибытии эвакуированы временно будут размещены в казармах ВВС Германии в городке Гермерсхайм. Возвращение из Уханя было для всех добровольным и проводится по инициативе МИД Германии.

По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных - 108 граждан Германии, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу России еще 30 января. Немецкие спецслужбы считают отказ России надуманной отговоркой.