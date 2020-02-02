Брюссель положительно настроен относительно вступления Шотландии в ЕС, - Туск
Об этом со ссылкой на BBC сообщает Укринформ .
Дональд Туск дал понять, что Брюссель открыт для вступления независимой Шотландии в ЕС.
На вопрос о перспективе вступления Шотландии в ЕС Туск ответил: "Я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо". Он добавил, что следует "уважать внутренние дискуссии в Великобритании", и вмешиваться в них - не его дело.
Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в ЕС автоматически. На вопрос об уровне поддержки внутри ЕС вступления независимой Шотландии, Туск сказал: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе".
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб уже заявил, что слова Туска были "неевропейскими и довольно безответственными".
"Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания", - сказал Рааб.
- 30 января стало известно, что большинство жителей Шотландии поддерживает независимость региона от Великобритании после Brexit.
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