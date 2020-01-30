Большинство шотландцев поддерживают независимость от Британии из-за Brexit, - опрос
Об этом сообщает Reuters.
По данным последнего социологического опроса, независимость Шотландии от Великобритании поддерживает 51% жителей. Впервые с 2015 года отделение от Соединенного Королевства поддержало большинство шотландцев.
Отмечается, что в среду, 29 января, члены шотландского парламента высказались за проведение нового референдума о независимости региона. Свое требование парламентарии аргументировали приближением Brexit, против чего активно выступают в Шотландии.
Напомним, ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил в письменном виде соглашение о Brexit . Процесс ратификации соглашения о выходе Британии из ЕС был окончательн завершен со стороны Брюсселя. Соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Британии из ЕС в пятницу, 31 января 2020 года, в полночь по киевскому времени.
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