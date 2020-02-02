Белый дом засекретил полную переписку о задержке помощи Украине

2 февраля, 2020, 15:55

Белый дом заблокировал полную публикацию писем, относительно задержки оборонной помощи Украине в 2019 году

Об этом со ссылкой на Центр общественной добродетели США сообщает Укринформ.

"Значительная часть материалов, полученных Центром общественной добропорядочности, была засекречена, хотя некоторые детали были обнародованы. Правительство утверждает, что информацию засекретили, поскольку в ней отражены внутренние дискуссии", - говорится в сообщении.

В декабря 2019 года Министерство юстиции США опубликовало по требованию Центра общественной добропорядочности письма американских чиновников, касающиеся задержки военной помощи Украине, но они были сильно отредактированы - значительная часть информации была закрашена черным.

Ведомство объяснило предоставление документов в такой форме президентским привилегией, позволяет Белому дому не обнародовать информацию о внутренних дискуссий в администрации даже по требованию суда. В частности, переписка освещает общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками Дональда Трампа по принятию решений, поэтому является "привилегированным".

Однако в Центре общественной добропорядочности не согласны с этой аргументацией и настаивают, что публикация отцензурированных писем в полном виде соответствует интересам общественности. Эта информация не может быть привилегированной, заявляют в общественной организации, потому что она касается таких действий президента и его администрации, которые Счетная палата США признала незаконными.

Центр добропорядочности опубликует юридическую позицию относительно переписки 14 февраля.