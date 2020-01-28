Госдолг Украины за год вырос на $ 6 млрд: в Минфине объяснили почему

28 января, 2020, 13:33

В декабре 2019 года государственный долг Украины в долларовом эквиваленте увеличился на $ 1,54 млрд по сравнению с ноябрем. В целом в течение года государственный долг вырос на $ 6,05 млрд

Данные об этом опубликовали на сайте Министерства финансов Украины.

Рост государственного долга произошел и в гривневом эквиваленте. Так, в декабря 2019 года госдолг вырос на 7,46 млрд грн по сравнению с ноябрем.

В то же время за год, из-за укрепления гривны, размер государственного долга в общем сократился с 2,168 трлн грн до 1,998 трлн грн, то есть на 170, 170 млрд грн.

Наибольшую часть государственного долга составляют внешние заимствования государства - $ 39,34 млрд. По внутренним заимствованиям государство должно $ 35,02 млрд. Еще $ 10 млрд Украина гарантировала по заимствованиям других заемщиков.