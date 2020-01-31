Импичмент Трампа: Сенат может перенести голосование
31 января, 2020, 21:58
Сенат Конгресса США может перенести голосование по статьям импичмента президента Дональда Трампа на следующую неделю
Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Корнин, сообщает CNN.
"Сенатор Джон Корнин предупредил, что если демократы не договорятся о голосовании по статьям сегодня, то процесс может потенциально затянуться до следующей недели", - говорится в сообщении.
По словам сенатора, перенос голосования по импичменту вероятен, потому что на данный момент нет решения о разрешении давать показания некоторым свидетелям по делу.
- Пятница, 31 января, может стать завершающим днем процесса импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате.
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