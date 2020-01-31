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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: Сенат может перенести голосование

Импичмент Трампа: Сенат может перенести голосование

Сенат Конгресса США может перенести голосование по статьям импичмента президента Дональда Трампа на следующую неделю

Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Корнин, сообщает CNN.

"Сенатор Джон Корнин предупредил, что если демократы не договорятся о голосовании по статьям сегодня, то процесс может потенциально затянуться до следующей недели", - говорится в сообщении.

По словам сенатора, перенос голосования по импичменту вероятен, потому что на данный момент нет решения о разрешении давать показания некоторым свидетелям по делу.

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