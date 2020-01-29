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Espreso.tvОбществоОбмен пленными, прекращение огня, вывод войск РФ: ТКГ провела последнюю встречу с участием Сайдика

Обмен пленными, прекращение огня, вывод войск РФ: ТКГ провела последнюю встречу с участием Сайдика

В среду, 29 января, Трехсторонняя контактная группа провела последнюю встречу с участием Мартина Сайдика, который передал полномочия спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года. Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - рассказала Олифер.

Кроме того, во время заседания ТКГ украинская сторона заявила, что главным для выполнения Минских соглашений являются: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установление Украиной контроля над границей.

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