Обмен пленными, прекращение огня, вывод войск РФ: ТКГ провела последнюю встречу с участием Сайдика
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года. Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - рассказала Олифер.
Кроме того, во время заседания ТКГ украинская сторона заявила, что главным для выполнения Минских соглашений являются: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установление Украиной контроля над границей.
- Напомним, ранее Сайдик объяснил, почему в войне на Донбассе Россия является именно стороной конфликта, а не посредником.
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