Обмен пленными, прекращение огня, вывод войск РФ: ТКГ провела последнюю встречу с участием Сайдика

29 января, 2020, 18:40

В среду, 29 января, Трехсторонняя контактная группа провела последнюю встречу с участием Мартина Сайдика, который передал полномочия спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года. Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - рассказала Олифер.

Кроме того, во время заседания ТКГ украинская сторона заявила, что главным для выполнения Минских соглашений являются: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установление Украиной контроля над границей.