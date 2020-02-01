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Espreso.tvМирКоронавирус в Китае: 259 погибших, почти 12 тыс. зараженных

Коронавирус в Китае: 259 погибших, почти 12 тыс. зараженных


фото: improntalaquila.com
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 259 человек, более 11,7 тысячи человек заразились

Об этом в субботу, 1 февраля 2020 года, на своем официальном сайте сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Еспресо.TV .

"По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 11791 подтвержденного случая заражения пневмонией, вызванной новым видом коронавируса, из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц ", - говорится в сообщении.

За последние сутки умерли 46 человек, выявлено 2102 новых случаев инфицирования.

Отдельно в Гонконге выявлено 13 подтвержденных случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в Макао - семь, на Тайване - десять.

Также зарегистрировано еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

 

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