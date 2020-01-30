"Ливерпуль" установил невероятное достижение в чемпионате Англии
Об этом сообщает Opta Sports.
29 января "Ливерпуль" победил "Вест Хэм" в перенесенном матче 18-го тура английской премьер-лиги со счетом 2: 0.
Таким образом, команда Юргена Клоппа в нынешнем сезоне, по меньшей мере по разу победила всех соперников по чемпионату Англии. Подобное достижение покорилось ливерпульцам впервые за все время выступления в сильнейшем английском дивизионе.
"Ливерпуль" выиграл уже 15 матчей АПЛ подряд и 23 из 24 в нынешнем сезоне, только раз потеряв очки - в гостевом матче с "Манчестер Юнайтед", который завершился вничью 1: 1.
Сейчас отрыв команды Юргена Клоппа от ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - достиг 19 очков.
19 - Liverpool have beaten every team they've faced in the Premier League this season - the first time they've ever achieved this feat in a top-flight campaign. Imperious. pic.twitter.com/D8ApxHBW2L- OptaJoe (@OptaJoe) January 29, 2020
- Напомним, 26 января в матче 1/16 финала Кубка Англии "Ливерпуль" не смог переиграть в гостях клуб третьего дивизиона "Шрусбери Таун".
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