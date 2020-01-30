"Ливерпуль" установил невероятное достижение в чемпионате Англии

30 января, 2020, 11:52

"Ливерпуль" впервые в своей истории в течение одного сезона выиграл у всех соперников в чемпионате Англии

Об этом сообщает Opta Sports.

29 января "Ливерпуль" победил "Вест Хэм" в перенесенном матче 18-го тура английской премьер-лиги со счетом 2: 0.

Таким образом, команда Юргена Клоппа в нынешнем сезоне, по меньшей мере по разу победила всех соперников по чемпионату Англии. Подобное достижение покорилось ливерпульцам впервые за все время выступления в сильнейшем английском дивизионе.

"Ливерпуль" выиграл уже 15 матчей АПЛ подряд и 23 из 24 в нынешнем сезоне, только раз потеряв очки - в гостевом матче с "Манчестер Юнайтед", который завершился вничью 1: 1.

Сейчас отрыв команды Юргена Клоппа от ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - достиг 19 очков.

19 - Liverpool have beaten every team they've faced in the Premier League this season - the first time they've ever achieved this feat in a top-flight campaign. Imperious. pic.twitter.com/D8ApxHBW2L - OptaJoe (@OptaJoe) January 29, 2020