Помпео предложил Лукашенко полностью обеспечить Беларусь американской нефтью
Об этом Помпео заявил после встречи с Лукашенко в Минске 1 февраля, сообщает БЕЛТА.
"США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам. Мы крупнейшие производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", - сказал Помпео.
По его словам, странам необходимо преодолеть некоторые препятствия, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок.
"Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал", - заявил госсекретарь США.
Помпео находится в Минске с однодневным визитом. Предыдущий визит госсекретаря США в Минск состоялся в 1993 году.
- Напомним, 26 января в Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии, к поставкам которой Минск обратился после прекращения поставок сырья из России.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-