Помпео предложил Лукашенко полностью обеспечить Беларусь американской нефтью

1 февраля, 2020, 20:02

Государственный секретарь США Майк Помпео предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко на 100% обеспечить страну американской нефтью

Об этом Помпео заявил после встречи с Лукашенко в Минске 1 февраля, сообщает БЕЛТА.

"США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам. Мы крупнейшие производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", - сказал Помпео.

По его словам, странам необходимо преодолеть некоторые препятствия, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок.

"Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал", - заявил госсекретарь США.

Помпео находится в Минске с однодневным визитом. Предыдущий визит госсекретаря США в Минск состоялся в 1993 году.