 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ ответ на действия РФ: в Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии

В ответ на действия РФ: в Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии


фото: belta.by
В Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии, к поставкам которой Минск прибегнул после прекращения поставок сырья из России

Об этом сообщает БелТА.

Первая партия нефти из Норвегии 26 января прибыла на белорусскую железнодорожную станцию Новополоцк для переработки на предприятии "Нафтан". Речь идет о 59 цистернах, в которых содержится примерно 3,5 тыс. тонн нефти.

В общем Беларусь в тестовом режиме закупила в Норвегии 86 тыс. тонн североморской нефти сорта Johan Sverdrup, которые будут поставлены на завод в течение двух недель. Этот сорт добывается на норвежском континентальном шельфе в промышленных масштабах с четвертого квартала 2019 года.

"Качество этой нефти достаточно интересное. В мире этот сорт уже называют конкурентом российского Urals", - рассказал генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов.

  • Напомним, 1 января Российская Федерация остановила поставки нефти в Беларусь, из-за чего два нефтеперерабатывающих завода в стране снизили свою нагрузку до минимально допустимого уровня.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать