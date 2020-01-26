В ответ на действия РФ: в Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии

26 января, 2020, 18:08

В Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии, к поставкам которой Минск прибегнул после прекращения поставок сырья из России

Об этом сообщает БелТА.

Первая партия нефти из Норвегии 26 января прибыла на белорусскую железнодорожную станцию Новополоцк для переработки на предприятии "Нафтан". Речь идет о 59 цистернах, в которых содержится примерно 3,5 тыс. тонн нефти.

В общем Беларусь в тестовом режиме закупила в Норвегии 86 тыс. тонн североморской нефти сорта Johan Sverdrup, которые будут поставлены на завод в течение двух недель. Этот сорт добывается на норвежском континентальном шельфе в промышленных масштабах с четвертого квартала 2019 года.

"Качество этой нефти достаточно интересное. В мире этот сорт уже называют конкурентом российского Urals", - рассказал генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов.