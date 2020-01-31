Зеленский провел совещание по вопросам тарифов

31 января, 2020, 20:43

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилом фонде

Об этом сообщает Офис президента.

Во встрече приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители.

Зеленский напомнил, что вопрос тарифов на услуги по теплоснабжению, а также реализация мероприятий по энергоэффективности, которые помогут уменьшить расходы граждан на коммунальные услуги, обсуждался на заседании совета развития громад и территорий в декабре 2019 года.

Зеленский заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления за прошедшее время.

"Все мы боролись за это. Пожалуйста, по результатам. Меня интересует, какая платежка была в декабре, в сравнении - в январе, что ждет людей в феврале", - сказал он.

Зеленский отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полном отсутствии.

Гончарук отметил, что правительство со своей стороны сделало все возможное, чтобы украинцы этой зимой платили за тепло меньше. По его словам, за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше - в зависимости от города и региона.

"В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", - сообщил премьер.

Он подчеркнул, что в тех местах, где тарифы на тепло раньше были более экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем в регионах, где они были завышенными.

Гончарук также добавил, что на стоимость тепла в каждом регионе влияет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго, их оборудование, объемы потребления и потери тепла.

О разделении платежек за газ на две, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заметил, что ранее граждане платили и за сам газ, и за его доставку по одной квитанции, а сейчас должны платить отдельно за топливо и за его транспортировку. По словам Тарасюка, это необходимо для того, чтобы в перспективе украинские потребители могли свободно менять поставщика газа.

Участники встречи согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.

По информации Гончарука, 31 город уже подал заявки для участия в программе термомодернизации.

В то же время министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак отметила, что есть вопрос комплексной готовности городов к внедрению программ по термомодернизации. В этом контексте участники совещания договорились о необходимости поддержки городов и громад, предоставления им профессиональной помощи в разработке программ энергоэффективности, что является одним из условий для участия в государственной программе.