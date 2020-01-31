Процесс импичмента Трампа может завершиться уже сегодня

31 января, 2020, 10:45

Пятница, 31 января, может стать завершающим днем процесса импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате

Как сообщает Радио Свобода, в четверг члены Сената, которые должны вынести решение по делу об импичменте Трампа, заслушали обвинения, в роли которого выступили члены Палаты представителей, адвокатов президента и получили возможность задать вопросы обеим сторонам.

В пятницу сенаторы должны решить, хотят ли они заслушать свидетелей.

Демократы настаивают на вызове в Сенат бывшего помощника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который в своей новой книге утверждает, что глава Белого дома хотел добиться от украинской власти расследования, угрожая им задержкой американской военной помощи.

Как сообщалось, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

В Сенате процесс рассмотрения обвинений по импичменту президента США начался 21 января .