Ясько объяснила, почему Левочкину не могут исключить из делегации в ПАСЕ

31 января, 2020, 07:57

Нардепа ОПЗЖ Юлию Левочкину нельзя исключить из украинской делегации в ПАСЕ, несмотря на ее голосование в поддержку возвращения РФ в Ассамблею

Об этом на своей странице в Facebook написала глава украинской делегации Елизавета Ясько.

"По поводу Левочкиной в делегации в ПАСЕ или всем, кто спрашивает "почему Ясько не исключает Левочкину из делегации за ее голосование в ПАСЕ". Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех фракций. Это является обязательным принципом при формировании делегации, и если это условие нарушается - полномочия не утверждаются. Ни я, ни кто-либо другой не имеет права включать или исключать кого-то из делегации", - написала она.

Также Ясько подчеркнула, что, в соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению, а делегация формируется из всех парламентских сил.

"Я не буду давать оценку поступка госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей. Замечу, что другие 11 членов делегации, в том числе и я, проголосовали против всех решений по возвращению России в ПАСЕ", - резюмировала председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ.