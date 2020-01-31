Ясько объяснила, почему Левочкину не могут исключить из делегации в ПАСЕ
Об этом на своей странице в Facebook написала глава украинской делегации Елизавета Ясько.
"По поводу Левочкиной в делегации в ПАСЕ или всем, кто спрашивает "почему Ясько не исключает Левочкину из делегации за ее голосование в ПАСЕ". Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех фракций. Это является обязательным принципом при формировании делегации, и если это условие нарушается - полномочия не утверждаются. Ни я, ни кто-либо другой не имеет права включать или исключать кого-то из делегации", - написала она.
Также Ясько подчеркнула, что, в соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению, а делегация формируется из всех парламентских сил.
"Я не буду давать оценку поступка госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей. Замечу, что другие 11 членов делегации, в том числе и я, проголосовали против всех решений по возвращению России в ПАСЕ", - резюмировала председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ.
- Как сообщалось ранее, полномочия РФ в ПАСЕ были подтверждены в полном объеме. Член украинской делегации Левочкина голосовала в поддержку РФ.
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