Представительница ОПЗЖ Левочкина проголосовала за возвращение россиян в ПАСЕ

30 января, 2020, 08:27

Представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина поддержала возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы

Об этом сообщает " Европейская правда" .

Украинская делегация голосовала в полном составе - свои голоса отдали 12 депутатов. 11 из них голосовали против, но одна представительница Украины поддержала возвращение россиян. Это - представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина.

Она еще в Киеве сообщила коллег о том, что выступает против обжалования полномочий РФ. Левочкина также поддержала утверждения "новой санкционной процедуры", которая, по данным издания, практически уничтожает возможность наложить санкции на РФ, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

Украина в попытке заблокировать восстановления прав российской делегации поддержали все члены грузинской, литовской, латвийской делегаций, принявших участие в голосовании, почти все шведы и все поляки кроме одной депутата, что воздержалась.

Также вместе с Украиной проголосовал один молдаванин (представитель оппозиционного блока ACUM), один словак (другие отдали голоса "за" Россию), один турок (другие также поддержали РФ).

Представители Западной Европы почти единогласно поддержали РФ. Украине свои голоса отдали лишь двое голландцев, один испанец и один британец.