В Мининфраструктуры собираются отдать в концессию 4 аэропорта, 8 вокзалов и несколько дорог

31 января, 2020, 14:04

31 января на презентации победителей концессионных конкурсов в портах "Херсон" и "Ольвия" министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о проектах правительства по сдаче объектов в концессию

Об этом сообщает издание "Униан".

"Мы с нашими международными партнерами готовим другие концессионные проекты. А именно - концессию аэропортов. Рассматриваем сейчас, в каком формате до конца года мы движемся: Львов, Черновцы, Херсон, Запорожье", - заявил министр инфрастуктуры Владислав Криклий.

Также он добавил, что в министерстве планируют передать в концессию 8 железнодорожных вокзалов.

"Мы хотим, чтобы они превратились в интермодальные транспортные хабы, где будут предоставляться удобные услуги пассажирам. И, конечно, концессионные дороги, о которых мы долго говорим", - отметил Криклий.