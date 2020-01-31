В Мининфраструктуры собираются отдать в концессию 4 аэропорта, 8 вокзалов и несколько дорог
31 января, 2020, 14:04
31 января на презентации победителей концессионных конкурсов в портах "Херсон" и "Ольвия" министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о проектах правительства по сдаче объектов в концессию
Об этом сообщает издание "Униан".
"Мы с нашими международными партнерами готовим другие концессионные проекты. А именно - концессию аэропортов. Рассматриваем сейчас, в каком формате до конца года мы движемся: Львов, Черновцы, Херсон, Запорожье", - заявил министр инфрастуктуры Владислав Криклий.
Также он добавил, что в министерстве планируют передать в концессию 8 железнодорожных вокзалов.
"Мы хотим, чтобы они превратились в интермодальные транспортные хабы, где будут предоставляться удобные услуги пассажирам. И, конечно, концессионные дороги, о которых мы долго говорим", - отметил Криклий.
- Напомним, ранее Криклий рассказал о состоянии перевозок в "Укрзализныце".
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