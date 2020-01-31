 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Мининфраструктуры собираются отдать в концессию 4 аэропорта, 8 вокзалов и несколько дорог

В Мининфраструктуры собираются отдать в концессию 4 аэропорта, 8 вокзалов и несколько дорог


фото: agropolit
31 января на презентации победителей концессионных конкурсов в портах "Херсон" и "Ольвия" министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о проектах правительства по сдаче объектов в концессию

Об этом сообщает издание "Униан".

"Мы с нашими международными партнерами готовим другие концессионные проекты. А именно - концессию аэропортов. Рассматриваем сейчас, в каком формате до конца года мы движемся: Львов, Черновцы, Херсон, Запорожье", - заявил министр инфрастуктуры Владислав Криклий.

Также он добавил, что в министерстве планируют передать в концессию 8 железнодорожных вокзалов.

"Мы хотим, чтобы они превратились в интермодальные транспортные хабы, где будут предоставляться удобные услуги пассажирам. И, конечно, концессионные дороги, о которых мы долго говорим", - отметил Криклий.

  • Напомним, ранее Криклий рассказал о состоянии перевозок в "Укрзализныце".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать