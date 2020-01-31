Руководству Укрзализныци все равно, что происходит с пассажирскими перевозками, их интересует прибыль, - Криклий

31 января, 2020, 11:59

В рамках существующей структуры Укрзализныця не заинтересована в развитии пассажирских перевозок и поддерживает их на минимально жизнеспособном уровне

Об этом в интервью НВ рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Когда у менеджмента показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, то им интересно развивать то, что выгодно. А это - грузовые перевозки. И им абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит в пассажирских. А должен быть конкретный менеджмент, которій исключительно этим станет заниматься", - заявил министр, объясняя, почему Укрзализныцю необходимо разделить на три компании.

По его словам, будет отдельное подразделение, которое будет отвечать исключительно за грузоперевозки. И отдельное - за пассажирские перевозки. Третий подраздел железной дороги, инфраструктурный, объединит станции, железнодорожные пути и так далее.

"Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские - нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 млрд грн в год. Это непрозрачный процесс. В рамках новой структуры будет больше прозрачности: грузовое подразделение будет отдавать прибыль в виде дивидендов в бюджет, а пассажирское, соответственно, уже получать субсидирование от государства ", - рассказал Криклий.