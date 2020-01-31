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Espreso.tvОбществоУкрзализныця назвала условия, при которых раскроют зарплату Кравцова

Укрзализныця назвала условия, при которых раскроют зарплату Кравцова

Укрзализныця отказалась раскрывать информацию о зарплате экс-гендиректора компании Евгения Кравцова - из-за конфиденциальности

Об этом сообщает НВ со ссылкой на официальный ответ Укрзализныци на запрос.

Укрзализныця сообщила, что конфиденциальная информация может быть обнародована, если существует общественный интерес, касающийся нацбезопасности, экономического благосостояния и прав человека.

  • Напомним, правительство одобрило увольнение Кравцова с должности главы "Укрзализныци".

  • После сообщения об увольнении экс-глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

  • "Она не маленькая, скажу сразу. Но это - решение акционера", - отметил Кравцов, в то же время он не сообщил, о какой именно сумме идет речь.

 

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