Укрзализныця назвала условия, при которых раскроют зарплату Кравцова

После сообщения об увольнении экс-глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию .

"Она не маленькая, скажу сразу. Но это - решение акционера", - отметил Кравцов, в то же время он не сообщил, о какой именно сумме идет речь.