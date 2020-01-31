Укрзализныця назвала условия, при которых раскроют зарплату Кравцова
31 января, 2020, 09:55
Укрзализныця отказалась раскрывать информацию о зарплате экс-гендиректора компании Евгения Кравцова - из-за конфиденциальности
Об этом сообщает НВ со ссылкой на официальный ответ Укрзализныци на запрос.
Укрзализныця сообщила, что конфиденциальная информация может быть обнародована, если существует общественный интерес, касающийся нацбезопасности, экономического благосостояния и прав человека.
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Напомним, правительство одобрило увольнение Кравцова с должности главы "Укрзализныци".
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После сообщения об увольнении экс-глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.
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"Она не маленькая, скажу сразу. Но это - решение акционера", - отметил Кравцов, в то же время он не сообщил, о какой именно сумме идет речь.
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