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Espreso.tvСпортУкраинский клуб подписал контракт с российским игроком

Украинский клуб подписал контракт с российским игроком


фото: uhl.ua
Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с российским нападающим Владиславом Волковым

Об этом сообщает "Трибуна".

23-летний Волков начинал сезон в ВХЛ в хоккейном клубе "Рязань", где провел 31 игру, на его счету 2 очка, показатель полезности -8.

В составе "Донбасса" Владислав Волков будет выступать под 11-м игровым номером.

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