Украинский клуб подписал контракт с российским игроком
31 января, 2020, 16:33
Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с российским нападающим Владиславом Волковым
Об этом сообщает "Трибуна".
23-летний Волков начинал сезон в ВХЛ в хоккейном клубе "Рязань", где провел 31 игру, на его счету 2 очка, показатель полезности -8.
В составе "Донбасса" Владислав Волков будет выступать под 11-м игровым номером.
- 29 января игрок сборной Украины по волейболу Владислав Диденко перешел в российскую "Югру-Самотлор" .
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