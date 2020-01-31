Украинский клуб подписал контракт с российским игроком

31 января, 2020, 16:33

Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с российским нападающим Владиславом Волковым

Об этом сообщает "Трибуна".

23-летний Волков начинал сезон в ВХЛ в хоккейном клубе "Рязань", где провел 31 игру, на его счету 2 очка, показатель полезности -8.

В составе "Донбасса" Владислав Волков будет выступать под 11-м игровым номером.