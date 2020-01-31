Украина готовит встречу Зеленского с Орбаном, - Кулеба

31 января, 2020, 20:27

Украинская сторона работает над организацией и содержательным наполнением встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Об этом в интервью Укринформу заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы - я, министр иностранных дел, Офис президента - все работаем над тем, чтобы встреча между премьер-министром Венгрии и президентом Украины состоялась. Но они на ней должны о чем-то договориться, а договоренности такого масштаба нужно очень тщательно готовить", - сказал он.

Комментируя заявление Орбана о том, что Венгрия "ждет своей очереди" на встречу с Зеленским, Кулеба отметил, что премьер-министр Венгрии - слишком значительная политическая фигура, чтобы "ждать в очереди".

"Просто у премьер-министра замечательное чувство юмора. По-моему, это было шикарное дипломатическое заявление. Я еще раз оценил дипломатический талант Виктора Орбана", - отметил вице-премьер.

Он напомнил, что украинская сторона месяцами посылала Венгрии очень четкие сигналы, в том числе публичные, о том, что хочет нормального предметного разговора, направленного на поиск решения, которое устроит обе стороны.

По словам Кулебы, он лично "сто тысяч раз" отмечал, что так, как было до принятия закона о среднем образовании в 2017 году, уже не будет, но о том, как будет, можно договориться в рамках украинского законодательства и с уважением к интересам Венгрии и Украины.

"Вершиной этой коммуникации было новогоднее поздравление президента Украины, в котором он сказал несколько фраз на венгерском языке. И после этого премьер-министр Орбан нас услышал и почувствовал, что это и есть момент, когда надо ответить. Вместе с тем, важно, что это было обращение, прежде всего, к венгерскому меньшинству - украинским гражданам венгерского происхождения. И когда будем встречаться с венгерскими партнерами, будем конкретно говорить о проектах, которые будут вести к развитию Закарпатья", - сообщил Кулеба.