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Espreso.tvОбществоОрбан хочет встретиться с Зеленским, чтобы изменить отношения Венгрии и Украины

Орбан хочет встретиться с Зеленским, чтобы изменить отношения Венгрии и Украины


фото: reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, что венгерская сторона пыталась договориться о его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась

Орбан сказал, что сейчас нужно улучшить отношения Венгрии и Украины и для этого необходима встреча с Зеленским, передает венгерское издание Blikk .

"Украина огромная страна и так себя ведет. Несмотря на все попытки Венгрии, украинско-венгерская встреча не состоялась. Венгрия указала на свою готовность, но украинская сторона не стала принимающей стороной. Но что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи. Наши отношения нарушены, это надо изменить, это требует личной встречи: мы ждем своей очереди", - сказал Орбан на своей пресс-конференции в четверг.

Как известно, правительство Орбана протестует против образовательного и языкового законов Украины. Киев считает, что обе стороны должны пойти на уступки, чтобы уладить конфликт.

В ноябре Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, на допросе в рамках процедуры импичмента президента рассказал, что Орбан и президент РФ Владимир Путин "активно поносили Украину" перед Дональдом Трампом, "заявляя, что она коррумпирована, говоря, что Зеленский подчиняется олигархам, в частности упоминая при этом одного олигарха Коломойского, негативно формируя картину Украины и даже лично президента Зеленского".

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