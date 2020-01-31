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Espreso.tvОбществоСуд отменил закрытие дела против Кернеса за пытки активистов Евромайдана

Суд отменил закрытие дела против Кернеса за пытки активистов Евромайдана


фото: rfe
Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и пытках активистов Революции Достоинства

Об этом заявил председательствующий судья Владимир Костенко, передает РБК-Украина.

Дело против Кернеса было закрыто Киевским районным судом Полтавы 10 августа 2018 года из-за того, что прокуроры не были на процессе. Тем не менее, Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение и открыла дело против судьи, вынесшего решение.

31 января Апелляционный суд эту жалобу прокуратуры удовлетворил. Он отменил решение о закрытии дела и постановил рассмотреть ее сначала в суде первой инстанции.

Отметим, согласно версии прокуратуры, Кернес и два его охранника в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. 2 марта 2015 года Генпрокуратура сообщила Кернесу о подозрении, 26 марта того же года дело было передано в суд.

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