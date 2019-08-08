Похищение и пытки активистов Харьковского Евромайдана: дело Кернеса сняли с рассмотрения
8 августа, 2019, 22:50
Полтавский апелляционный суд 9 августа не будет рассматривать дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов Харьковского Евромайдана зимой 2014 года
Об этом "Укринформу" рассказали в суде.
"Уголовное производство в отношении мэра Харькова Кернеса, а также его охранников Блинника и Смицкого, снято с рассмотрения, назначенного на 9 августа, на 13:00, поскольку судья на больничном", - отметили в суде.
Дата очередного заседания пока неизвестна.
Ранее рассмотрение дела уже переносилось. 12 апреля заседание Полтавского апелляционного суда, где рассматривают три апелляции на закрытие дела против мэра Харькова Кернеса и двух его охранников, перенесли, ведь судья был в командировке.
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