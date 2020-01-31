Шевченко вошел в топ-15 лучших форвардов "Челси" эпохи Абрамовича

31 января, 2020, 11:38

Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко занял двенадцатое место, в рейтинге лучших нападающих "Челси" эпохи Романа Абрамовича

Об этом сообщает Squawka .

Издание составило рейтинг лучших нападающих лондонского "Челси", которые выступали за английский клуб, после его приобретения Романом Абрамовичем в 2003 году.

Место в списке нашлось для главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, знаменитый нападающий итальянского "Милана" занял двенадцатое место из 24.

"Было время, когда Шевченко считался самым смертоносным форвардом в Европе после голов и трофеев с "Миланом". К сожалению, его лучшие дни были уже далеко позади, когда он дебютировал за лондонский клуб в 2006 году. Шевченко забил всего 9 голов в 49 матчах, а затем отправился в аренду в "Милан", - говорится об украинце.

На первом месте рейтинга оказался котдивуварец Дидье Дрогба, на втором - испанец Коста, третий - француз Николя Анелька. Завершил список серб Матей Кежман.