Шевченко вошел в топ-15 лучших форвардов "Челси" эпохи Абрамовича
Об этом сообщает Squawka .
Издание составило рейтинг лучших нападающих лондонского "Челси", которые выступали за английский клуб, после его приобретения Романом Абрамовичем в 2003 году.
Место в списке нашлось для главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, знаменитый нападающий итальянского "Милана" занял двенадцатое место из 24.
"Было время, когда Шевченко считался самым смертоносным форвардом в Европе после голов и трофеев с "Миланом". К сожалению, его лучшие дни были уже далеко позади, когда он дебютировал за лондонский клуб в 2006 году. Шевченко забил всего 9 голов в 49 матчах, а затем отправился в аренду в "Милан", - говорится об украинце.
На первом месте рейтинга оказался котдивуварец Дидье Дрогба, на втором - испанец Коста, третий - француз Николя Анелька. Завершил список серб Матей Кежман.
- 30 января главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел совместную тренировку с известными украинскими теннисистами , среди которых Сергей Стаховский, Марта Костюк и Леся Цуренко.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-