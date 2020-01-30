Шевченко потренировался со звездами украинского тенниса
30 января, 2020, 14:25
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел совместную тренировку с известными украинскими теннисистами, среди которых Сергей Стаховский, Марта Костюк и Леся Цуренко
Фото в свои instagram-аккаунты опубликовали спортсмены.
Сегодня утром, в одном из манежей Киева, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поиграл в теннис с известными украинскими теннисистами.
Силами с футболистом померились пятая и шестая ракетки Украины Леся Цуренко и Марта Костюк, капитан сборной Украины на Кубке Дэвиса Михаил Филима и первая ракетка страны среди мужчин, Сергей Стаховский.
- В декабре 2019-го Андрей Шевченко рассказал, что контролирует эмоции перед футболистами национальной команды, и если нужно, то может повысить голос на игроков.
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