Сенат начинает рассматривать дело об импичменте Трампа

21 января, 2020, 17:11

В Сенате США во вторник 21 января начинается судебное разбирательство дела об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

"Судебный процесс по импичменту президента Трампа в Сенате начинается сегодня. Это всего третий судебный процесс по импичменту президента в истории США ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сенаторы проголосуют за резолюцию, в которой будут описаны правила рассмотрения процесса.

Затем сторонам защиты и обвинения будет предоставлено слово для презентации своих аргументов.

Отмечается, что в первую неделю начало заседаний запланирован на 13:00 (20:00 по Киеву), и может длиться до 12 часов.

Ранее команда защиты президента Трампа в процессе импичмента в Сенате США настаивала, что обвинения против него в злоупотреблении властью и давлении на Украину не входят в статьи, которые предусматривают импичмент главы Белого дома.