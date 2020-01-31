Посол Германии в РФ назвал окончательный срок запуска "Северного потока-2"

31 января, 2020, 20:07

Германия ожидает, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" состоится не позднее первого квартала 2021 года

Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайри, передают российские СМИ.

По его словам, сначала ожидается завершение проекту в конце 2020 года, однако самым поздним сроком запуска является первый квартал 2021 года.

"По итогам моих бесед с Миллером (глава Газпрома - ред.) могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года или, самое позднее, в первом квартале 2021 года", - отметил фон Гайри.