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Espreso.tvОбществоРоссия обещает достроить "Северный поток-2" самостоятельно

Россия обещает достроить "Северный поток-2" самостоятельно

Менеджмент российской госмонополии ОАО "Газпром" во время European Gas Conference 2020, которая проходит в Вене, пообещал, что российская сторона сама достроит газопровод "Северный поток-2"

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы правления Газпрома Елену Бурмистрову.

"Строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено российской стороной", - сказала Бурмистрова.

По ее словам, проект построен уже почти на 94%.

Один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. В 2015 году Газпром купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский". Сейчас оно проходит масштабную модернизацию.

Напомним, по оценке директора Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст, строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше .

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