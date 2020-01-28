Россия обещает достроить "Северный поток-2" самостоятельно

28 января, 2020, 14:22

Менеджмент российской госмонополии ОАО "Газпром" во время European Gas Conference 2020, которая проходит в Вене, пообещал, что российская сторона сама достроит газопровод "Северный поток-2"

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы правления Газпрома Елену Бурмистрову.

"Строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено российской стороной", - сказала Бурмистрова.

По ее словам, проект построен уже почти на 94%.

Один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. В 2015 году Газпром купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский". Сейчас оно проходит масштабную модернизацию.

Напомним, по оценке директора Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст, строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше .