Первая леди провела "совещания" с руководителями ОГА и министром образования

31 января, 2020, 11:11

31 декабря супруга президента Елена Зеленская провела "совещания" с руководителями Черкасской и Киевской областных государственных администраций и министром образования Новосад по вопросам питания в школах

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Супруга президента Украины Елена Зеленская обсудила с главами Черкасской и Киевской областных государственных администраций инициированный ею проект по внедрению здорового питания в украинских школах

В пресс-службе сообщают, что во время Skype-совещания Елены Зеленская с руководителем Черкасской области Романом Боднаром речь шла о ходе подготовки пилотного проекта, который имеет целью обеспечить в рационе детей достаточное количество молочных и кисломолочных продуктов.

В пресс-службе рассказывают, что идея проекта возникла во время декабрьского визита Елены Зеленской в черкасские учебные заведения. Тогда жена президента общалась с родителями школьников и приняла участие в круглом столе "Здоровая школа" с главами объединенных территориальных общин, директорами сельских школ и представителями районного отдела образования.

Глава Черкасской ОГА Боднар рассказал Зеленской о необходимости сосредоточиться на техническом оснащении столовых, в частности пищеблоков.

К встрече Елены Зеленской с председателем Киевской областной государственной администрации Алексеем Чернышевым присоединилась министр образования и науки Анна Новосад.

Обсуждали ситуацию со школьным образованием в области в целом, планы по строительству новых школ и организации опорных, текущее состояние системы школьного питания.

Руководитель Киевщины отметил обеспечение школ качественной водой. В итоге глава ОГА и супруга президента договорились уделить этому вопросу особое внимание в ходе аудита, который запланировали провести для оценки текущего состояния и уровня удовлетворения школьным питанием.

По результатам аудита будут определены школы, требующие первоочередных действий, а также лучшие практики, которые стоит масштабировать на уровне области.

Кроме того, были затронуты вопросы нехватки мест в детских садах. Анна Новосад рассказала жене Зеленского, что Министерство образования и науки в настоящее время рассматривает возможность для родителей малышей получать ваучеры в частные садики, если в государственных хватает мест.

Стороны обсудили открытие корпуса-долгостроя школы № 1 в городе Вишневом.

Пресс-служба рассказала, что ученики и родители обратились к Елене Зеленской с просьбой личного вмешательства.

Здание школы начали строить еще 12 лет назад, но помещение никак не может официально заработать. Алексей Чернышев сообщил, что корпус фактически готов и оборудован, процедура регистрации Государственной архитектурно-строительной инспекцией на финальной стадии. Глава Киевщины заверил Зеленскую, что школу откроют уже в следующем месяце.