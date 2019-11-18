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Espreso.tvОбществоПитание в школах, инклюзивные программы: первая леди Зеленская назвала свои приоритеты

Питание в школах, инклюзивные программы: первая леди Зеленская назвала свои приоритеты


фото: president.gov.ua
Елена Зеленская определилась со своими задачами в статусе первой леди

Об этом она заявила в интервью изданию Vogue.

Зеленская отметила, что в новом статусе она успела узнать с тем, в каких сферах развивают свои программы первые леди по всему миру.

"Среди жен президента нет неинтересных личностей - у каждой есть чему поучиться. Например, Бриджит Макрон - педагог. Ее программа сосредоточена вокруг темы образования: она создает школы для взрослых, кто по разным причинам был вынужден покинуть обучение. Во время нашей с ней встречи вспомнила , что сама преподает им французский язык и литературу. Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля, - практикующий детский психолог. Эльке Бюденбендер, первая леди Германии, - успешный юрист ", - сказала первая леди.

Она также отметила, что сосредоточится на здоровье детей, равных возможностях для всех украинцев и культурной дипломатии.

"Одна из них (задач) - реформа питания в школах. Чем раньше приучаешь детей к культуре питания, то проще потом объяснить, что брокколи - это лучше, чем колбаса... Если детям не нравится школьный обед, они идут в соседний киоск и покупают то, что им нравится, не задумываясь о пользе или вреде. Поэтому неудивительно, что самые распространенные проблемы со здоровьем детей - заболевания желудочно-кишечного тракта "

Программа первой леди также предусматривает поддержку паралимпийцев и разработку инклюзивной инфраструктуры в городах Украины. В 2020 году Елена Зеленская планирует поддержать национальную сборную на летних Паралимпийских играх в Токио.

  • В декабрьском номере украинское издание журнала Vogue представляет проект с Еленой Зеленской, первой леди страны.
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