Пенсионера ранило взрывом в собственном дворе в Марьинке, - ОБСЕ

31 января, 2020, 08:43

В отчете ОБСЕ записали ранение 86-летнего жителя Марьинки, которое случилось в его дворе от взрыва неизвестного предмета в субботу 25 января

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 30 января, передают "Новости Донбасса".

Житель Марьинки получил ранение в результате взрыва неизвестного устройства в своем дворе.

В больнице города Курахово пострадавший 86 лет рассказал наблюдателям ОБСЕ, что 25 января он выносил мусор возле своего дома.

"Наступил на какой-то предмет и услышал громкий звук - увидел дым и кровь. Мужчина вернулся домой, в котором он проживает один, и позвонил дочери, которая доставила его в больницу на следующий день", - говорится в отчете.

По словам врача, мужчина попал в больницу 26 января с множественными осколочными ранениями нижней части спины и обеих ног.

В полиции города Курахово миссии ОБСЕ сообщили, что фрагменты взрывного устройства были найдены во дворе дома потерпевшего.