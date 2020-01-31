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Espreso.tvОбществоПенсионера ранило взрывом в собственном дворе в Марьинке, - ОБСЕ

Пенсионера ранило взрывом в собственном дворе в Марьинке, - ОБСЕ


фото: Укрінформ
В отчете ОБСЕ записали ранение 86-летнего жителя Марьинки, которое случилось в его дворе от взрыва неизвестного предмета в субботу 25 января

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 30 января, передают "Новости Донбасса".

Житель Марьинки получил ранение в результате взрыва неизвестного устройства в своем дворе.

В больнице города Курахово пострадавший 86 лет рассказал наблюдателям ОБСЕ, что 25 января он выносил мусор возле своего дома.

"Наступил на какой-то предмет и услышал громкий звук - увидел дым и кровь. Мужчина вернулся домой, в котором он проживает один, и позвонил дочери, которая доставила его в больницу на следующий день", - говорится в отчете.

По словам врача, мужчина попал в больницу 26 января с множественными осколочными ранениями нижней части спины и обеих ног.

В полиции города Курахово миссии ОБСЕ сообщили, что фрагменты взрывного устройства были найдены во дворе дома потерпевшего.

  • Напомним, 30 января в зоне ООС ранили украинского военного.

 

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