Пенсионера ранило взрывом в собственном дворе в Марьинке, - ОБСЕ
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 30 января, передают "Новости Донбасса".
Житель Марьинки получил ранение в результате взрыва неизвестного устройства в своем дворе.
В больнице города Курахово пострадавший 86 лет рассказал наблюдателям ОБСЕ, что 25 января он выносил мусор возле своего дома.
"Наступил на какой-то предмет и услышал громкий звук - увидел дым и кровь. Мужчина вернулся домой, в котором он проживает один, и позвонил дочери, которая доставила его в больницу на следующий день", - говорится в отчете.
По словам врача, мужчина попал в больницу 26 января с множественными осколочными ранениями нижней части спины и обеих ног.
В полиции города Курахово миссии ОБСЕ сообщили, что фрагменты взрывного устройства были найдены во дворе дома потерпевшего.
- Напомним, 30 января в зоне ООС ранили украинского военного.
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