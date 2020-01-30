На Донбассе ранили украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Березово, применив гранатометы различных систем.
По защитникам Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг трижды совершил обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82 мм - 13 мин.
Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.
Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
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