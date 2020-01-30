На Донбассе ранили украинского военного

30 января, 2020, 18:29

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Березово, применив гранатометы различных систем.

По защитникам Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг трижды совершил обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82 мм - 13 мин.

Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.

Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.