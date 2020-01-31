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Espreso.tvСпортОпределились финалисты Australian Open

Определились финалисты Australian Open


фото: Reuters
В финале Australian Open сойдутся Доминик Тим и Новак Джокович

Об этом сообщает "Трибуна".

Во втором полуфинале Australian Open пятая ракетка мира Доминик Тим обыграл седьмую Александра Зверева.

В четверг Новак Джокович в 50-м матче против Роджера Федерера одержал над швейцарцем 27-ю победу, выйдя в 26-й финал Большого шлема.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

2 февраля

Доминик Тим (Австрия) - Новак Джокович (Сербия)

Начало в 10:30

  • Напомним, 25 января украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии испанке Гарбинье Мугуруси и выбыла из турнира.

 

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