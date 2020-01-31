Определились финалисты Australian Open
31 января, 2020, 16:14
В финале Australian Open сойдутся Доминик Тим и Новак Джокович
Об этом сообщает "Трибуна".
Во втором полуфинале Australian Open пятая ракетка мира Доминик Тим обыграл седьмую Александра Зверева.
В четверг Новак Джокович в 50-м матче против Роджера Федерера одержал над швейцарцем 27-ю победу, выйдя в 26-й финал Большого шлема.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
2 февраля
Доминик Тим (Австрия) - Новак Джокович (Сербия)
Начало в 10:30
- Напомним, 25 января украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии испанке Гарбинье Мугуруси и выбыла из турнира.
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